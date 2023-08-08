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Российским детям промоют мозги искаженной историей
08.08.2023 14:28 Алина Груднева

Российским детям промоют мозги искаженной историей

Российских детей в школах будут обучать военной пропаганде и искаженной мировой истории.

Книга написана помощником Путина Владимиром Мединским.

Учебник будет называться "Украина — неонацистское государство". Его включат в учебную программу с этого сентября. Российским детям надо будет усвоить, будто Украина является "ультранационалистическим государством, инакомыслие жестоко преследуется, а оппозиция запрещена".

Тем временем, страны Запада будут описываться как "воры" российских активов на сумму более 300 миллиардов долларов. А США и вовсе описываются как страна, которая "будет решительно сражаться до последнего украинца".

Более того, в учебнике говорится, что войска РФ якобы ни при каких обстоятельствах не обстреливают жилые кварталы в Украине, а дестабилизация России является "навязчивой идеей Запада".

Мединский решил упустить факт огромных потерь россиян в войне против Украине и заверения Путина о том, что вторжение продлится всего несколько дней.
 

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