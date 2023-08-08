



Российским детям промоют мозги искаженной историей

Российских детей в школах будут обучать военной пропаганде и искаженной мировой истории.



Книга написана помощником Путина Владимиром Мединским.



Учебник будет называться "Украина — неонацистское государство". Его включат в учебную программу с этого сентября. Российским детям надо будет усвоить, будто Украина является "ультранационалистическим государством, инакомыслие жестоко преследуется, а оппозиция запрещена".



Тем временем, страны Запада будут описываться как "воры" российских активов на сумму более 300 миллиардов долларов. А США и вовсе описываются как страна, которая "будет решительно сражаться до последнего украинца".



Более того, в учебнике говорится, что войска РФ якобы ни при каких обстоятельствах не обстреливают жилые кварталы в Украине, а дестабилизация России является "навязчивой идеей Запада".



Мединский решил упустить факт огромных потерь россиян в войне против Украине и заверения Путина о том, что вторжение продлится всего несколько дней.

