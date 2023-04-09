



Российский военный корабль замечен в порту Саудовской Аравии

Российский военный корабль “Адмирал Горшков” был замечен на этой неделе в порту Саудовской Аравии, пришвартовавшись там впервые после восстановления дипломатических отношений с Ираном.



Военный корабль возвращался из ЮАР в Россию, когда остановился в порту Джидды для двухдневного отдыха и дозаправки, сообщает Arab News.

Источник также сообщил, что судно отправится в Сирию для “ремонта”, хотя неясно, какой ремонт требуется кораблю.



5 апреля состоялась встреча помощника командующего Западным флотом Саудовской Аравии контр-адмирала Мансура бин Сауда Аль-Джуайда и капитана Северного флота России Олега Гладкого. В мероприятии приняли участие посол России в Саудовской Аравии Сергей Григорьевич Козлов, генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров и постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамзан Абдулатипов.



Военный корабль представляет собой 135-метровый фрегат и вооружен гиперзвуковыми крылатыми ракетами “Циркон”, сообщает Arab News.



Корабль ранее участвовал в совместных учениях с Китаем и ЮАР в западной части Индийского океана в феврале и в совместных учениях с Китаем и Ираном в Оманском заливе.

Российское вторжение в Украину привело к расколу глобальных отношений и выбору ряда стран на чью-либо сторону . Недавние дипломатические шаги Саудовской Аравии вызвали некоторую озабоченность по поводу того, на чем будет основываться ее будущая лояльность.



По данным New York Times, сенатор Ричард Дурбин, второй демократ в Сенате, зашел так далеко, что заявил, что Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия выиграла войну на Украине.



Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения, и Иран был важным военным союзником России и предоставил России баллистические ракеты и другое вооружение.



