



Российский военкор: "Всех победим, всех убьем, всех ограбим"

Российский военкор Владлен Татарский сделал громкое заявление из Кремля после церемонии, на которой были подписаны документы о "вхождении" четырех украинских территорий в состав Российской Федерации.



"За нами не просто абстрактные силы какие-то, за нами Россия, с ядерным оружием, армией, мобилизацией. Мы всем навешаем, потому что у нас нет другого шанса. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим", - заявил Татарский на видео.



