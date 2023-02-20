



Российский сжиженный газ подешевел в десять раз

Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в России в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го снизились почти в десять раз, до 2,4 тысячи рублей за тонну. Такой результат стал абсолютным минимумом для торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, при этом котировки показывают исключительную волатильность пишет “Коммерсантъ”.



За последнюю неделю стоимость пропан-бутана дошла до 3,6 тысячи рублей. Это все равно ниже показателей прошлого года в 6,4 раза, но суточный рост почти на 15 процентов и месячный на 26 процентов настораживают рынок.



В течение последнего года стоимость СУГ на бирже за месяц могла измениться более чем в два раза, что, по мнению экспертов, связано с западными санкциями и сложившимся профицитом топлива. Ранее крупнейшим рынком для СУГ из России была Европа, но после начала вооруженного конфликта в Украине объемы поставок рухнули.



Собеседники издания ожидают, что такие скачки цен при рекордно низкой средней стоимости сохранятся до восстановления спроса, в первую очередь экспортного. Исправить ситуацию может двукратное снижение вывозной пошлины на пропан-бутан, с 46 долларов за тонну до 21 доллара в феврале, а также ее обнуление в марте.



Решение позволит увеличить поставки за рубеж и поспособствует стабилизации рынка, хотя ради этого придется пожертвовать сборами в бюджет. По оценке Нины Адамовой из ЦЭП "Газпромбанка", в ближайшие два года существенно нарастить потребление на внутреннем рынке невозможно, поэтому производителям придется любой ценой искать каналы сбыта за рубежом.



