



Российский суд отложил решение о судьбе "Сохнут" на 30 дней

Большинство аналитиков считают, что действия России против Еврейского агентства направлены либо на то, чтобы наказать Израиль за высказывания против вторжения в Украину.



Басманный районный суд Москвы во время слушаний в минувшие выходные отложил на 30 дней вынесение вердикта о закрытии "Сохнут" из-за незаконных, с точки зрения России, действий Израиля на территории РФ, сообщают российские СМИ.



Россия утверждает, что Еврейское агентство, которое помогает евреям иммигрировать в Израиль, нарушило законы, собирая личные данные о гражданах России и сохраняя их на серверах, расположенных не на территории РФ.



В сообщениях говорилось, что юристы "Сохнут" запросили дополнительное время, чтобы собрать доказательства того, что организация не нарушала никаких законов, и наметить шаги по изменению своей деятельности в соответствии с директивами Минюста России.



Во время специальной встречи, состоявшейся 24 июля в Израиле для обсуждения этого вопроса, исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид заявил, что "закрытие офисов Еврейского агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения".



После этого израильская делегация выехала в Россию после значительной задержки, вызванной явным нежеланием Москвы выдавать въездные визы.

Большинство аналитиков считают, что действия России против Еврейского агентства направлены либо на наказание Израиля за высказывания против вторжения в Украину, либо являются тактикой давления, направленной на то, чтобы отговорить Иерусалим от более конкретных действий в поддержку Киева.

