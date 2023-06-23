



Российский суд отклонил апелляцию об освобождении американского журналиста

Московский суд оставил в силе продление срока содержания под стражей репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, который должен оставаться в тюрьме по обвинению в шпионаже как минимум до 30 августа.



31-летний Гершкович, сын еврейских беженцев из Советского Союза , с конца марта находится в российской тюрьме Лефортово. Он содержится под стражей по обвинению в шпионаже, которое он, Wall Street Journal и правительство США отрицают.



Федеральная служба безопасности России запросила продление срока задержания репортера, который должен был закончиться 29 мая. Затем продление задержания было обжаловано группой юристов Гершковича. В четверг эта апелляция была отклонена, и он останется в тюрьме как минимум до августа.



“Мы были крайне разочарованы отклонением его апелляции, — заявила посол США в России Линн Трейси, находившаяся в четверг в здании московского суда. - Обвинения против него беспочвенны. Это невиновный журналист , который занимался журналистской деятельностью и был незаконно задержан“.



Родители Гершковича, Элла Милман и Михаил Гершкович, покинувшие Советский Союз в 1979 году, были в зале суда в четверг утром. Ранее они посещали его в мае.



В случае признания виновным Гершковичу может грозить до 20 лет колонии строгого режима в России.



Эван Гершкович — первый американский журналист, арестованный в России по обвинению в шпионаже после окончания холодной войны. Его задержание вызвало интерес и поддержку со стороны евреев и еврейских организаций по всему миру, которые настаивали на его освобождении, иногда ссылаясь на символы свободы для советских евреев, использовавшиеся в 1960-х годах. На прошлой неделе Палата представителей США единогласно приняла резолюцию, призывающую Россию освободить журналиста.