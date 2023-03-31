



Российский шпион собирал информацию о лидере израильской политической партии

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США, предполагаемый российский шпион Сергей Владимирович Черкасов предположительно занимался шпионажем против Израиля в рамках своей многолетней миссии для российской разведки, собирая информацию о нескольких израильских официальных лицах, включая лидера политической партии.



37-летнему Черкасову было предъявлено обвинение в прошлую пятницу после того, как он много лет работал российским оперативником под бразильским псевдонимом Виктора Мюллера Феррейры. Ему предъявлены обвинения в шпионаже, банковском мошенничестве, мошенничестве с визами, мошенничестве с использованием электронных средств связи и многом другом.



Источники Черкасова в настоящее время неизвестны, но предположительно они поступили от близких к таким фигурам, как министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Ynet.



Черкасов начал свою шпионскую деятельность в Бразилии в 2012 году, а в 2018 году переехал в США, чтобы поступить в престижную Школу перспективных международных исследований Джона Хопкинса, и, согласно обвинительному заключению, работал шпионом с 2012 по апрель 2022 года.



Он был пойман после попытки найти работу в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге в Нидерландах, куда он пытался отправить России информацию о расследованиях военных преступлений, совершенных во время войны в Украине , сообщает AFP. После поимки его депортировали обратно в Бразилию.



Согласно судебным документам, Черкасов входил в состав делегации университета, посетившей Израиль в 2020 году. Находясь там, он встретился с израильскими официальными лицами в посольстве США в Иерусалиме и сумел передать их российским официальным лицам на Филиппинах.



Неясно, о ком именно Черкасову удалось получить информацию, но он упоминает советника по вопросам ЛГБТК+, эксперта по безопасности, которого в судебных документах называют только "Н.Г.", и лидера израильской политической партии, который, как утверждается, был "кингмейкером" и которого в судебных документах называют только "Л.". Полные имена были использованы в оригинальной переписке, но были отредактированы для подачи в суд.

Какая информация была передана этим шпионом об этих лицах, в настоящее время неизвестно.



Сейчас Черкасов находится в заключении в Бразилии по обвинению в мошенничестве. Однако Россия потребовала его экстрадиции, заявив, что он находится в розыске, сообщает AFP.



