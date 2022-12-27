



Российский сенатор приговорен к пожизненному

Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль получили пожизненные сроки по делу об убийствах. Такой приговор во вторник вынес Мосгорсуд.



Дело слушалось с участием коллегии присяжных. Они признали Арашуковых виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также организации преступного сообщества и хищениях. Как пишет РИА Новости, голоса разделились 7 к 1, только один присяжный счел вину Арашуковых недоказанной.



Дело слушалось с участием коллегии присяжных. Они признали Арашуковых виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также организации преступного сообщества и хищениях. Как пишет РИА Новости, голоса разделились 7 к 1, только один присяжный счел вину Арашуковых недоказанной.