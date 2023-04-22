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Российский самолет получил спецразрешение на посадку в аэропорту Берлина
22.04.2023 16:48 Ирина Демьянова

Российский самолет получил спецразрешение на посадку в аэропорту Берлина

В субботу утром из Москвы в Берлин со специальным разрешением вылетел российский правительственный самолет. 

Об этом пишут немецкие СМИ, в частности агентство dpa.

Самолет Ил-96-300 имел так называемое дипломатическое разрешение, заявил в субботу представитель немецких ВВС на запрос агентства.

Ожидалось, что самолет вернется в Москву днем. Информацию о грузе или пассажирах на борту он не предоставил. 

Напомним, в феврале 2022 года ЕС закрыл аэропорты и воздушное пространство ЕС для всех авиакомпаний РФ. 

Полет этого самолета вызвал обсуждение в соцсетях на фоне появления информации о взаимном выдворении работников дипломатических учреждений Германии и России.

Неизвестно, могли ли быть на борту этого самолета российские дипломаты.

 

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