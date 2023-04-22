



Российский самолет получил спецразрешение на посадку в аэропорту Берлина

В субботу утром из Москвы в Берлин со специальным разрешением вылетел российский правительственный самолет.



Об этом пишут немецкие СМИ, в частности агентство dpa.



Самолет Ил-96-300 имел так называемое дипломатическое разрешение, заявил в субботу представитель немецких ВВС на запрос агентства.



Ожидалось, что самолет вернется в Москву днем. Информацию о грузе или пассажирах на борту он не предоставил.



Напомним, в феврале 2022 года ЕС закрыл аэропорты и воздушное пространство ЕС для всех авиакомпаний РФ.



Полет этого самолета вызвал обсуждение в соцсетях на фоне появления информации о взаимном выдворении работников дипломатических учреждений Германии и России.



Неизвестно, могли ли быть на борту этого самолета российские дипломаты.



