Российский самолет получил спецразрешение на посадку в аэропорту Берлина
В субботу утром из Москвы в Берлин со специальным разрешением вылетел российский правительственный самолет.
Об этом пишут немецкие СМИ, в частности агентство dpa.
Самолет Ил-96-300 имел так называемое дипломатическое разрешение, заявил в субботу представитель немецких ВВС на запрос агентства.
Ожидалось, что самолет вернется в Москву днем. Информацию о грузе или пассажирах на борту он не предоставил.
Напомним, в феврале 2022 года ЕС закрыл аэропорты и воздушное пространство ЕС для всех авиакомпаний РФ.
Полет этого самолета вызвал обсуждение в соцсетях на фоне появления информации о взаимном выдворении работников дипломатических учреждений Германии и России.
Неизвестно, могли ли быть на борту этого самолета российские дипломаты.