



Российский психолог предупредил об изощренности польских "наемниц"

Российский "военный психолог" Алексей Захаров объяснил, что польские наёмницы представляют собой опасность из-за непредсказуемого поведения.



По мнению психолога, женщины военные более изощренные и точные противники, чем мужчины. Захаров отметил, что порой женщины действуют фанатичнее. Однако проявление жестокости — это уже личностное.



"Если женщина оказывается в ситуации, при которой у неё возникает агрессия, то агрессия эта будет непредсказуема. Я бы сказал, что она носит более животный характер", — сказал психолог "МК".



По его словам, женщины также более хитрые, когда как мужчины — предсказуемые. Захаров объясняет это тем, что "хитрость" формируется внутри женщины из-за желания выжить и сохранить своё потомство.



Однако есть другая сторона медали. Так, например, физиология женщин не приспособлена для ведения боевых действий. Захаров отметил, что речь идёт о материнском инстинкте, который может помешать в бою.







