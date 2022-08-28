



Российский пропагандист вышел на сцену с черепом украинского солдата

Игор Мангушев размахивал черепом и заявлял, что примирения между русскими и украинцами быть не может. Он открыто призывал к геноциду украинцев.



Российский пропагандист и неонацист Игорь Мангушев принес на выступление череп и заявил, что он принадлежит защитнику Азовстали.

Россиянин по прозвищу "Берег" размахивал черепом и заявлял, что примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что оккупанты "воюют за идею, а не с людьми".



"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. (...) Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Потому нам [все равно] (неценз. - ред.), сколько надо убить украинских солдат"/



"Украина должна быть деукраинизирована, а все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", - добавил со сцены Мангушев.

