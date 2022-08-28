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Российский пропагандист вышел на сцену с черепом украинского солдата
28.08.2022 16:00 Аркадий Бочаровский

Российский пропагандист вышел на сцену с черепом украинского солдата

Игор Мангушев размахивал черепом и заявлял, что примирения между русскими и украинцами быть не может. Он открыто призывал к геноциду украинцев.

Российский пропагандист и неонацист Игорь Мангушев принес на выступление череп и заявил, что он принадлежит защитнику Азовстали.
Россиянин по прозвищу "Берег" размахивал черепом и заявлял, что примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что оккупанты "воюют за идею, а не с людьми".

"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. (...) Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Потому нам [все равно] (неценз. - ред.), сколько надо убить украинских солдат"/

"Украина должна быть деукраинизирована, а все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", - добавил со сцены Мангушев.
 

 

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