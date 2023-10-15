



Российский пропагандист: ВСУ – это наш собственный ХАМАС

Кремлевские пропагандисты пытаются оправдать разгром войск РФ под Авдеевкой Донецкой области. Так, пропагандист Сергей Мардан сравнил Россию с Израилем и призвал сбрасывать на воинов ВСУ 3-тонные бомбы, “как это делают ЦАХАЛ с террористами ХАМАС”.



Ведущий считает, что “другого способа денацифицировать Авдеевку, как сравнять ее с землей, просто не существует”.



“У нас враги такие же как ХАМАС для Израиля, это солдаты ВСУ или любой человек с желто-синим шевроном – это наш собственный ХАМАС. Поэтому я надеюсь, что их сравняют с землей трехтонными бомбами, как это делает Израиль с террористами в секторе Газа”, – заявил Мардан.

