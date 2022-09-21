



Российский правозащитник объяснил указ о мобилизации

Глава российской правозащитной группы "Агора" Павел Чиков прокомментировал указ о частичной мобилизации в РФ.

По его словам, документ совершенно не раскрывает деталей мобилизации.

"Указ сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически, минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять", - сказал юрист.

По словам правозащитника, МО РФ сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение.

"Рамзан Кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов. В первую очередь, мобилизационные предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе по разрядам", - добавил он.

Чиков подчеркнул, что Сергей Шойгу заявил планку в 300 тысяч человек. Таким образом, если понадобится еще, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.