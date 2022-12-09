



Российский оппозиционер Яшин о приговоре: слабаки, я не боюсь

Российский оппозиционный политик Илья Яшин прокомментировал приговор по делу о "фейках" об армии РФ.

Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Мещанского суда Москвы, который приговорил его к 8,5 годам тюрьмы

"Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие", - сказал он.

Оппозиционер повторил свои слова, произнесенные в день ареста: "я не боюсь, и вы не бойтесь".