



Российский миллиардер готов заплатить Украине $1 млрд в обмен на отмену санкций

Российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов из своего личного состояния в украинский банк, соучредителем которого он является. Это предложение, по словам людей, знакомых с вопросом, направлено на то, чтобы убедить Великобританию отменить санкции против него.



акое предложение Нацбанку Украины он передал ещё в июне через филиал своего «Альфа-банка». На эти деньги Фридман хочет восстановить инфраструктуру разрушенных украинских городов, пишет издание WSJ.



Стоит отметить, что ранее в самом начале войны Фридман предлагал помочь Украине в обмен на избежание американских санкций. Он говорил дипломатам, что любит Украину (банкир родом из Львова), но получил отказ.



По словам американских чиновников, предложение Фридмана относится к числу тех предложений, которые руководители предприятий, банков и компаний, включенных в черный список, тихо делают западным властям, поскольку эти страны проводят кампанию по экономическому ослаблению России в ответ на ее войну в Украине.



Фридман отрицает, что сделал Украине предложение "услуга за услугу".



"Великобритания не одобряет никаких обходов санкций", - заявило Министерство иностранных дел Великобритании.



В марте, после вторжения России в Украину, западные союзники ввели санкции против российских олигархов и политических союзников президента России Путина. Среди тех, кто попал под санкции Европейского Союза и Великобритании, был и Фридман, владеющий контрольным пакетом акций Альфа-банка, и его деловые партнеры Петр Авен и Герман Хан.