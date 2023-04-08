



Российский фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами уже в Красном море

Экипаж российского фрегата "Адмирал Горшков" провел обучение в водах Красного моря. Однако, ожидается, что в ближайшие дни российский носитель гиперзвуковых ракет “Циркон” войдет в воды Средиземного моря.



Примечательно, что из Средиземного моря российские гиперзвуковые ракеты “Циркон” достают фактически в любую страну НАТО и до любой точки на территории Украины.



Фрегат "Адмирал Горшков" является флагманским кораблем на вооружении России. Вооружение корабля включает ракетные комплексы "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", автоматическую артиллерийскую установку АК-630М и торпедные аппараты. Фрегат также имеет возможность принимать на борт вертолеты и беспилотники.