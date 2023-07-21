



Российский бизнесмен проиграл суд против Британии из-за яхты

Российский бизнесмен Сергей Науменко, судившийся против Великобритании из-за задержания его яхты, стоимостью в почти 50 миллионов долларов, проиграл суд, сообщает Reuters.



59-метровую яхту Phi задержали в Лондоне в марте прошлого года в связи с санкциями британского правительства против РФ. Это было первое применение санкций по задержанию судна.



Науменко, владеющий судном через компанию, зарегистрированную в стране Сент-Китс и Невис карибских островов, подал иск в суд против Министерства транспорта Великобритании, называя цель задержания яхты неправомерной.



Британское министерство обосновало задержание яхты тем, что она была предназначена для оказания давления на состоятельных россиян после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а Науменко заявил, что он богатый россиянин, но непричастен к российской политике.



Бизнесмен рассматривает вариант подачи апелляции, но представитель Министерства транспорта Соединенного Королевства заявил, что ведомство и дальше будет "бороться с теми, кто извлекает выгоду от режима Путина и его незаконной войны в Украине".