



Российских заключенных поставят на “особый” воинский учет

Министерство обороны РФ предлагает правительству исключить из Положения о воинском учете подпункт, по которому заключенные не подлежат воинскому учету. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале.



Военнообязанные заключенные будут ставиться на “особый воинский учет” в колониях, тюрьмах и исправительных центрах. Военкоматы и ФСИН будут заниматься этим вместе. Явка заключенных в комиссариаты не требуется – ФСИН просто передает списки военкоматам.



В июне Владимир Путин узаконил амнистию для заключенных, подписавших контракт с Минобороны. Теперь фигуранты уголовных дел, осужденные условно и заключенные могут освободиться после подписания контракта в период мобилизации или военного положения. Амнистия касается всех преступников, кроме осужденных по “террористическим”, “экстремистским”, “педофильским” статьям, а также статьям о госизмене и диверсии. Судимость таким заключенным погасят при награждении госнаградой или увольнении со службы по возрасту или здоровью.



По одной из распространенных версий, призыв заключенных в Вооруженные силы СССР после амнистии 1953-го года стал одной из предпосылок современной дедовщины.

