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Российские военные: у иранских беспилотников - много багов
30.08.2022 09:29 Аркадий Бочаровский

Российские военные: у иранских беспилотников - много багов

Корреспондент Washington Post  Элен Накашима сообщает о том, что российские военные “крайне разочарованы” полученными от Ирана беспилотниками.

Русские получили беспилотники Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191, которые считаются “вершиной” иранских военных технологий и предназначены для атак и разведки.

Российские источники сообщают о том, что во время тестирования беспилотников произошли многочисленные сбои и поломки.

Американский представитель, наблюдающий за процессом сообщил: "Обнаружено много багов в системе.  Русские не удовлетворены”.

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