



Российские военные: у иранских беспилотников - много багов

Корреспондент Washington Post Элен Накашима сообщает о том, что российские военные “крайне разочарованы” полученными от Ирана беспилотниками.



Русские получили беспилотники Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191, которые считаются “вершиной” иранских военных технологий и предназначены для атак и разведки.



Российские источники сообщают о том, что во время тестирования беспилотников произошли многочисленные сбои и поломки.



Американский представитель, наблюдающий за процессом сообщил: "Обнаружено много багов в системе. Русские не удовлетворены”.