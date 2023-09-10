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Российские военные активизировались на границе с Финляндией
10.09.2023 18:54 Алина Груднева

Российские военные активизировались на границе с Финляндией

Россия обустраивает военные базы недалеко от границы с Финляндией, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

По данным финского издания Yle, россияне построили ангары для техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске.

Майор армии Финляндии в отставке Марко Эклунда считает, что военный склад россиян в Петрозаводске, скорее всего, предназначен для переоборудования и поставок техники в Украину.

"Я предполагаю, что ангар является ремонтным. Это - крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", – пояснил он.

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