Российские военные активизировались на границе с Финляндией

Россия обустраивает военные базы недалеко от границы с Финляндией, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.



По данным финского издания Yle, россияне построили ангары для техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске.



Майор армии Финляндии в отставке Марко Эклунда считает, что военный склад россиян в Петрозаводске, скорее всего, предназначен для переоборудования и поставок техники в Украину.



"Я предполагаю, что ангар является ремонтным. Это - крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", – пояснил он.





