



Российские транспортные самолеты доставили в Иран трофейное натовское оружие

Израильский портал Debka сообщает о том, что с прибытием в секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева в Тегеран, Москва начала передавать Ирану западные системы вооружения, захваченные российской армией на Украине, и 150 миллионов долларов наличными. Это является платой за поставленные Москве беспилотники-камикадзе Шахед.



Западные разведывательные источники сообщают, что три российских военных самолета, приземлившихся в аэропортах Тегерана и Мехрабада, привезли с собой системы вооружений и ящики с наличными.



Грузы включали два типа противотанковых ракет западного производства и зенитные ракеты: противотанковые ракеты NLAW британского производства. Противотанковая ракета Javelin и зенитная ракета Stinger американского производства.



Разведывательные источники сообщают, что КСИР создал группу, которая будет копировать западные технологии этих систем оружия, чтобы производить их в Иране.



Источники сообщают, что в ходе нынешнего визита Николая Патрушева в Тегеран будет подписано новое соглашение на поставку дополнительных иранских беспилотников-камикадзе для российской армии на сумму 200 миллионов долларов.