



Российские танки теряют позиции на мировом рынке вооружений

Последние события в Украине и российская военная кампания не только изменили политический ландшафт, но и оказали существенное влияние на мировой рынок вооружений. Российская Федерация, традиционно являвшаяся ключевым игроком в оборонном секторе, стремительно теряет свои позиции, что обусловлено не только политическими обстоятельствами, но и техническими и экономическими проблемами, связанными с адаптацией к новым реалиям.



В период с 2010 по 2021 год объемы поставок российских танков увеличились, однако динамика рынка претерпевает существенные изменения. Начало нового "танкового бума", вызванного российской агрессией на Украине в 2022 году, было потенциально прибыльным для российских производителей. Однако итоги этой военной кампании быстро выявили отсталость и неэффективность России в создании современных танков, что привело к потере тысяч единиц техники в первые месяцы боевых действий.



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Одним из существенных факторов, способствующих потере доли российского рынка, является его собственный "токсичный" имидж. Углубление санкций и ограничений со стороны России привело к сокращению числа потенциальных клиентов, которые больше не рассматривают Россию в качестве надежного долгосрочного партнера.



Конкуренция со стороны других стран также оказывает существенное влияние на российский танковый рынок. Китай и Южная Корея активно выходят на мировой рынок со своими современными и бюджетными танками, бросая вызов российским предложениям. Новые модели, такие как китайские VT4 и VT5, а также южнокорейская серия K2, задают стандарты производительности и эффективности. Это происходит на фоне повышенной активности таких традиционных держав, как США, Франция и Германия.



Translated with DeepL