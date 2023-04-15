



Российские спецслужбы через Tinder вербуют немецких военных и политиков

Спецслужбы России используют приложение знакомств Tinder для вербовки военных и политиков Германии. Об этом пишет Welt.



Женщины, работающие на Россию, втираются в доверие и назначают свидание политикам и служащим Бундесвера, пытаясь получить данные как о немецкой обороне, так и о поставках и ситуации вокруг Украины. Отдельных служащих пытаются вербовать.



Эту проблему уже подняли на специальном совещании в Германии, в котором приняли участие представители нескольких стран НАТО.