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Российские спецслужбы через Tinder вербуют немецких военных и политиков
15.04.2023 22:13 Наталья Богинская

Российские спецслужбы через Tinder вербуют немецких военных и политиков

Спецслужбы России используют приложение знакомств Tinder для вербовки военных и политиков Германии. Об этом пишет Welt.

Женщины, работающие на Россию, втираются в доверие и назначают свидание политикам и служащим Бундесвера, пытаясь получить данные как о немецкой обороне, так и о поставках и ситуации вокруг Украины. Отдельных служащих пытаются вербовать.

Эту проблему уже подняли на специальном совещании в Германии, в котором приняли участие представители нескольких стран НАТО.

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