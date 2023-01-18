



Российские СМИ о крушении вертолета в Броварах: сбит Стингером



Россиийскийй таблоид "МК" опубликовал "новую версию" версия крушения вертолета в Броварах, со ссылкой на канал Милитарист.



Его источники неофициально сообщили, что борт был сбит, предположительно, из ПЗРК Игла или Stinger.



Следствие действительно рассматривает разные версии, подтвердил советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем"», - заявил он.



Канал Brief пишет: "Вертолет Министра Внутренних дел был сбит из ПЗРК Стингер. Заказчиком следствие считает Арсена Авакова, начавшего свою игру перед началом раскола в военно-политическом руководстве Украины. Министр был человеком Зеленского, должность получил по просьбе Ермака и группы влиятельных контрабандистов. Вторая версия следствия это казнь по решению самого Зеленского"