



Российские СМИ: генерал Суровикин "отдыхает"

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что генерал армии Сергей Суровикин в настоящий момент отдыхает, сообщает SHOT.



«Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен», - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, общается ли он с Суровикиным.



Ранее ряд западных СМИ, а также российских Telegram-каналов сообщали противоречивые сведения о возможном задержании замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) ВС РФ на Украине, генерала армии Сергея Суровикина из-за его отношений с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.



Кроме того, сообщалось, что Суровикин якобы может находиться в столичном СИЗО «Лефортово». Однако позже ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг данную информацию.