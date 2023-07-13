



Российские СМИ: генерал Суровикин не сидит в "Матросской Тишине"

Генерал Сергей Суровикин не находится ни в «Матросской Тишине», ни в «Кремлевском централе». Сообщения об этом опроверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников 13 июля в Telegram-канале.



«На этой неделе посетил СИЗО-6 (женский изолятор), СИЗО-1/77 («Матросская Тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4 («Медведь»). Уточняли по Суровикину. Нет его», — сказал Мельников.



Секретарь московской ОНК удивился тому, что украинский журналист Анатолий Шарий и различные Telegram-каналы продолжают говорить обратное.



Также он добавил, что не владеет информацией о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это зона ответственности ОНК Московской области.

«Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)», — сказал Мельников.