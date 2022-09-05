



Российские раввины отказались покидать общины

Российские раввины во время экстренной конференции 5 сентября в Москве заявили, что не намерены покидать свои общины, а также раскритиковали бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, потому что тот покинул РФ и критиковал ее на международном уровне.



"Наша роль заключается не в том, чтобы вмешиваться во внутренние дела или геополитику. Мы шокированы тем, что некоторые люди не только считают, что раввины обязаны подвергать опасности свои общины, участвуя в политической деятельности, или даже полностью покидать свои общины в качестве формы политического протеста. Более того, эти лица выступают с заявлениями, осуждающими раввинов и лидеров общин, которые предпочли остаться и служить своей общине", – заявили раввины, имея ввиду бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.



Стоит напомнить, что Гольдшмидт покинул РФ и раскритиковал ее лидеров за полномасштабное вторжение в Украину.



Российские раввины также заявили, что они молятся о "воцарении мира во всем мире" и о "благополучии всех жителей мира, независимо от расы и национальности".



"Мы молимся, чтобы больше не проливалась кровь, и призываем людей с чистой совестью повсюду помогать нуждающимся, в том числе беженцам, и положить конец страданиям", – передает их слова The Jerusalem Post.