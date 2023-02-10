



Российские ракеты пересекли границы Молдовы и Румынии

Российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



"Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - рассказал Залужный.



Он добавил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.



Стоит отметить, что в отличие от Молдовы, Румыния является членом Североатлантической альянса.



Тем временем в Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).



"Министерство обороны совместно с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", - заявили в ведомстве.



В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что воздушные силы Украины имели возможность сбить ракеты над территорией Румынии и Молдовы. Но военные понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.



Напомним, сегодня российская армия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. В некоторых регионах после обстрела наблюдаются проблемы с энергоснабжением.