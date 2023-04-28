



Российские пропагандисты показали карту, разделяющую США среди других стран

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев на государственном телевидении поделился изображением карты, которая разделяет США, по-видимому, оспаривая законность их территориальных приобретений на протяжении всей истории.



Клип Соловьева, известного государственного телеведущего, опубликовал в Twitter советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в четверг.



"Российский пропагандист Соловьев от шоу к шоу таскает свою идею о разделении США между разными странами", — написал Геращенко.

Russian propagandist Solovyev drags his idea of dividing the United States between different countries from show to show. pic.twitter.com/LrSCiCBsFm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 27, 2023

Соловьев регулярно критикует поддержку Западом Украины в продолжающейся войне против России. В клипе он, кажется, оспаривает поддержку США цели Украины по обеспечению безопасности ее границ 1991 года. Он делает это, указывая на карте некоторые территориальные приобретения, достигнутые Соединенными Штатами в 1800-х годах, по-видимому, проводя параллель с российскими амбициями. Президент России Владимир Путин в различных декларациях отрицал национальную идентичность Украины, а также ее легитимность как суверенного государства.Во время передачи на канале "Россия-1" Соловьев утверждал, что "главная цель" США — "не просто добиться победы Украины, а вернуть все к границам 1991 года"."Мне кажется, что мы должны на это отреагировать. А ответ очень прост, мы должны показать карту Соединенных Штатов Америки", — сказал Соловьев.Затем ведущий продемонстрировал карту с заголовком "Как США расширили свою территорию?" на экране."Я полагаю, что Государственная Дума должна сказать, что мы признаем территориальное право Мексики на территории, которые были отняты у нее в результате военных действий 1748 года, потому что эти вопросы не имеют срока давности. Так что, конечно, Новая Мексика должна быть возвращены США Мексиканской республике. Это было бы честно", - сказал Соловьев.Мексика уступила 55 процентов своей территории, включая современную территорию штата Нью-Мексико, в рамках договора, подписанного 2 февраля 1848 года, положившего конец войне между Соединенными Штатами и Мексикой."Точно так же мы должны внимательно посмотреть на судьбу свободного штата Техас, потому что в 1745 году он был захвачен, и это тоже совершенно неприемлемо", - добавил Соловьев.Республика Техас была присоединена к США в 1845 году и стала 28-м штатом страны.Хотя Соловьев указывает неправильные даты, на карте, которой он поделился, указаны правильные даты: 1848 год, когда Мексика уступила Нью-Мексико, и 1845 год, когда был аннексирован Техас.Соловьев добавил: "В любом случае, я думаю, нам нужно, чтобы Государственная Дума и Совет Федерации приняли закон, в котором мы считаем, что первостепенной целью является освобождение, и что мы признаем право мексиканцев требовать возвращения своих земель".