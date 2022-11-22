



Российские пранкеры разыграли президента Польши

На прошлой неделе российские пранкеры разыграли президента Польши Анджея Дуду, представившись его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В его офисе подтвердили, что состоялся телефонный разговор.

Пранкеры позвонили после ракетного удара по Польше, выведав у Дуды конфиденциальную информацию.

Уточняется, что это был один из многих международных звонков, которые президент Польши получил 15 ноября, после того, как ракета попала на территорию страны, убив двух человек.

Правоохранительные органы выясняют, каким образом пранкеры смогли выйти на Дуду уже во второй раз с 2020 года.