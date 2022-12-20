



Российские "патриоты": ВСУ в Новый Год ударят по Москве

Бывший “министр обороны” “ДНР” И.Стрелков-Гиркин предупредил патриотическую общественность РФ о возможных обстрелах города Москвы.



Соответствующее видео появилось в соцсетях. По словам Гиркина, будет ли удачным удар, будет зависеть от российских систем ПВО.



"Скажем так, я не исключаю возможности, или на Новый год, или еще в какой-то день удара врага или по Москве, или по какому-то второму пункту. Они же будут ориентироваться на системы ПВО. На наши возможности. Я не знаю, как сейчас прикрыта Москва, но что-то они на Новый год обязательно выкинут", – сказал Стрелков.



Стрелков также потребовал запретитить фейрверки и салюты в новый Год - с тем, чтобы они не сбивали с толку солдат ПВО.

