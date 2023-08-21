



Российские олигархи заговорили о переговорах с Украиной: Дерипаска первый

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже в конце сентября. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.



Бизнесмен считает, что к началу переговоров Киев и Москву могут склонить западные союзники Украины, которым, по его мнению, становится экономически сложно поддерживать ВСУ. "Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США", - полагает Дерипаска.



О том, что осенью Украину начнут чаще призывать к переговорам, ранее говорил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, "это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса".



"Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали", - резюмировал министр.

