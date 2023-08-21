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Российские олигархи заговорили о переговорах с Украиной: Дерипаска первый
21.08.2023 10:38 Раиса Вовк

Российские олигархи заговорили о переговорах с Украиной: Дерипаска первый

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже в конце сентября. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнесмен считает, что к началу переговоров Киев и Москву могут склонить западные союзники Украины, которым, по его мнению, становится экономически сложно поддерживать ВСУ. "Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США", - полагает Дерипаска.

О том, что осенью Украину начнут чаще призывать к переговорам, ранее говорил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, "это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса".

"Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали", - резюмировал министр.
 

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