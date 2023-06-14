



Российские офицеры создали подпольную антиправительственную организацию

Как выяснил проект “Можем объяснить”, “Орден республики” образовался из существовавшего до войны офицерского клуба по интересам, где обсуждались деловые вопросы и политика. Но после вторжения России в Украину члены клуба решили действовать против происходящего доступными им методами. Например, по их словам, они помогли сбежать из страны кадровому военному, штурману вертолета лейтенанту Дмитрию Мишову, сейчас он ждет получения убежища в Литве.



Свою деятельность “Орден” называет “разведкой в изгнании”. Об этом представители организации рассказали в первом интервью “МО”. “Орден республики”, в первую очередь, борется против диктатуры и организованной преступной группы, “захватившей в России все рычаги власти и держащей в заложниках 140 миллионов человек”, но Орден “не воюет со своими соотечественниками”.



“И если в России и будет гражданская война, мы отказываемся делать в ней первый выстрел”, – утверждают представители организации.



“Орден республики” не связан с ВСУ или украинскими добровольческими отрядами.



“Мы не состоим ни в каких отношениях ни с РДК, ни с Легионом “Свобода России”, ни с ВСУ, ни с кем бы то ни было еще. Украинцы сражаются за себя, за свое право жить так, как им хочется, а мы – за свое”, – говорит представитель организации.



К высшему военному руководству страны “Орден” относится крайне отрицательно.



“Во-первых, мы должны наказать виновных самостоятельно, это вопрос нашей воинской чести и национальной самодостаточности. Во-вторых, мы выступаем за территориальную целостность России. За преобразование ее в парламентскую республику, где та, или иная форма самодержавия заменена властью народных представителей. И, конечно, мы за немедленный мир”, – считают офицеры.

