



Российские наемники готовят провокации на границе Украины и Беларуси

Входящие в состав ПВК "Вагнер" наемники ППК "Лига" прибыли на границу с Украиной для подготовки провокации. Вероятно, они планируют обстрелять территорию Беларуси и обвинить в этом Вооруженные силы Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.



Белорусское подполье сообщает, что наемники разделены на две группы (по 80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В их распоряжении находится легкобронированная техника и грузовые автомобили тентованные. Группы также усилены инженерными подразделениями.



При этом Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.



"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "ГардСервис" - это не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом лидером белорусского режима Александром Лукашенко в 2019 году. "Охранники" базируются на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.



Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет.