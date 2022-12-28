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Российские мобилизованные получили право на бесплатную заморозку спермы
28.12.2022 09:48 Наталья Богинская

Российские мобилизованные получили право на бесплатную заморозку спермы

Российские военнослужащие, мобилизованные для участия в боевых действиях в Украине, получат право на бесплатное замораживание своей спермы в криобанках, сообщило в среду государственное агентство ТАСС. Семьи мобилизованных смогут бесплатно использовать сохраненный биоматериал, если это соответствует правилам их медицинской страховки.
 
Министерством здравоохранения "определена возможность финансовой поддержки из федерального бюджета на безвозмездное сохранение и хранение половых клеток граждан, мобилизованных для участия в специальной войсковой операции на 2022-2024 годы", – сообщил президент Союза юристов России Игорь Трунов.
 
Россия призвала более 300 000 резервистов для поддержки так называемой “специальной военной операции” в Украине в ходе мобилизации, начатой ​​в сентябре.
 

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