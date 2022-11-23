



Лидеры РФ действуют как настоящие террористы, - президент ПА НАТО

Сейчас сомнений нет, российские лидеры действуют как настоящие террористы, выявляя беспрецедентное варварство, атакуя гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявила президент Парламентской Ассамблеи НАТО, французский сенатор Жоэль Гаррио-Майлам.



"Мы должны действовать, и они должны быть осуждены как террористы перед международными трибуналами. Как парламентарии НАТО мы должны поддерживать Украину, мы должны поддерживать ее народ. Человек, которые каждый день проявляют мужество и стойкость в служении нашим ценностям Свободы, демократии и суверенитета", – сказала Жоэль Гаррио-Майлам.