



Российские кинотеатры остались без IMAX

Кинотеатры России остались без технологий IMAX после ухода компании из страны. Теперь российским кинотеатрам запрещено показывать фильмы, в которых использовались технологии IMAX.



"Показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате – "Движение вверх", "Сталинград" – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – рассказал глава объединенной российской киносети Алексей Васясин в интервью РБК.



По его словам, российские кинотеатры намерены судиться с IMAX.