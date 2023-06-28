



Российские каналы: перед мятежом ФСБ готовилось арестовать верхушку Вагнера

Предвестником переворота в России всегда является усиление охраны государственных учреждений . Еще за несколько дней до обострения ситуации с ЧВК Вагнер ФСО вдруг запросило у начальника Росгвардии Золотва помощь бойцами дивизии Дзержинского. Росгвардейцы усилили патрули ФСО возле Кремля, Белого дома, администрации президента и других объектов власти в столице. 27 июня усиление было снято также внезапно как и появилось и главные госучреждения охраняются в обычном режиме.



Помимо усиления охраны зданий в зону военных действий заранее вылетели оперативные группы ЦА ФСБ и ГШ Минобороны, которых подкрепил лично министр обороны Шойгу с высокопоставленной свитой. Также в Ростов прилетела группа офицеров Главного управления кадров МО. Там всем объявили, что в срок до 1 июля ЧВК Вагнер должна быть расформирована и прекратить свое существование. Но все пошло не по плану.



Разработчики плана не учли популярность главного повара страны у фронтовых офицеров, солдат и оперативников служб. Все возможные сценарии задержания Пригожина и его людей стали достоянием последних. Они не предусмотрели главного - нежелание вставать на сторону крайне непопулярных в зоне СВО руководителей - Шойгу и Герасимова.



Тогда и был нанесен ракетный удар по позициям Вагнера. После предпринятого неудачного ракетного удара по позициям Вагнера развернулось действие.

В считаные часы был взят штаб Южной группировки и город Ростов на Дону в придачу. Министр обороны бежал в Москву.



В сообщении также говорится о полной растерянности Путина- таким его видели только в 2014 году, когда по ошибке был сбит гражданский Боинг малайзийских авиалиний.



