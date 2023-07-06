



Российские и сирийские силы ПВО начали совместные учения в Сирии

Глава российского Центра примирения по Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что на сирийской территории начались российско-сирийские учения, направленные на отработку совместной работы авиации и ПВО.



“Совместные российско-сирийские учения начнутся 5 июня и продлятся шесть дней”, – сказал он.



Гуринов сообщил, что “беспилотники международной коалиции во главе с США были замечены пять раз в течение последних суток, пролетая над районом российско-сирийских учений с нарушением правил безопасности полетов”.



“В течение суток зафиксировано двенадцать нарушений, в том числе пять над закрытой для полетов территорией в связи с проведением совместных российско-сирийских учений на севере Сирии. Напоминаем, что российская сторона не несет ответственности за безопасность полетов беспилотных летательных аппаратов, которые не были согласованы с российской стороной", – сказал он.



По словам Гуринова, “увеличение количества несогласованных боевых вылетов ведет к эскалации напряженности и не способствует взаимному и конструктивному сотрудничеству”

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