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Российские и сирийские силы ПВО начали совместные учения в Сирии
06.07.2023 13:43 Евгения Маркова

Российские и сирийские силы ПВО начали совместные учения в Сирии

Глава российского Центра примирения по Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что на сирийской территории начались российско-сирийские учения, направленные на отработку совместной работы авиации и ПВО.

“Совместные российско-сирийские учения начнутся 5 июня и продлятся шесть дней”, – сказал он.

Гуринов сообщил, что “беспилотники международной коалиции во главе с США были замечены пять раз в течение последних суток, пролетая над районом российско-сирийских учений с нарушением правил безопасности полетов”.

“В течение суток зафиксировано двенадцать нарушений, в том числе пять над закрытой для полетов территорией в связи с проведением совместных российско-сирийских учений на севере Сирии. Напоминаем, что российская сторона не несет ответственности за безопасность полетов беспилотных летательных аппаратов, которые не были согласованы с российской стороной", – сказал он.

По словам Гуринова, “увеличение количества несогласованных боевых вылетов ведет к эскалации напряженности и не способствует взаимному и конструктивному сотрудничеству”
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