



Российские эксперт: 200-300 танков Абрамс могут изменить обстановку на фронте

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов прокомментирровал последствия возможных поставок танков Abrams M1 Украине.



- Начало поставок Украине танков Abrams, безусловно, может серьезно обострить ситуацию на фронте, - считает эксперт. - Интегрально танки М1А2 SEP v.2/3 являются сегодня лучшими танками в мире по совокупности боевого потенциала. Даже в экспортных версиях вариант Abrams М1А2 SEP v.2 ощутимо превосходит любой российский серийный танк (самым новым является Т-90М, «Армата» пока в большую серию не пошел), равно как превосходит и немецкие танки семейства Leopard 2.



По мнению Пухова, проблему в этом случае может создать также и дефицит у нас новых противотанковых средств и современных танковых бронебойных подкалиберных снарядов.



- Сейчас российские танки используют в боекомплекте старые советские снаряды, - говорит Пухов. – Их возможности достаточны для поражения таких танков, как Т-64, Т-72, Т-80 на относительно небольших дистанциях танковых боев. Но появление западных танков с мощными пушками, современными бронебойными снарядами и системами управления огнем может привести к резкому росту дистанций танковых боев. В такой дуэли мы можем оказаться в невыгодных для себя условиях. Может сказаться также недостаток старых снарядов. Новых же выпускалось до сих пор очень мало.



Аналитик считает, что то же самое происходит и с противотанковыми ракетами - у российской стороны нет современных противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, аналогичных Javelin. Мало и мощных комплексов с лазерным наведением типа «Корнет», а основную массу противотанковых ракет составляют старые советские и уже слабые «Фагот» и «Конкурс».



- Бронегруппа из 30-50 танков Abrams на обстановку в оперативном смысле вряд ли повлияют, - уверен директор Центра анализа стратегий и технологий, - но если их будет уже 200 или 300 единиц, то они при грамотном применении могут стать существенным оперативным фактором. В целом смысл ограниченных поставок западного оружия направлен не столько на «решительную украинскую победу» (которая, скорее всего, маловероятна), сколько главным образом на истощение и постепенное «стачивание» российских сил.