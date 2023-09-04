



США призывают к независимости “Яд-Вашем” на фоне возможного увольнения директора

Публичные заявления Эллен Жермен, специального посланника Госдепартамента по вопросам Холокоста, и Деборы Липштадт, специального посланника Госдепартамента по мониторингу и борьбе с антисемитизмом появились, когда администрация Байдена выразила беспокойство по поводу недавнего руководства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.



На прошлой неделе израильские СМИ сообщили, что правительство Нетаниягу планирует уволить Дани Даяна, действующего председателя “Яд-Вашем”, израильского мемориального музея Холокоста.



“США ценят важнейшую работу @YadVashem и его руководства, когда мы вместе работаем над просвещением, памятью и исследованием Холокоста”, – заявила Жермен 2 сентября в Twitter. ”Поддержание независимости таких учреждений по всему миру имеет ключевое значение, поскольку мы сталкиваемся с попытками исказить или отрицать факты Холокоста”.



Липштадт, известный историк Холокоста, написала: “Мои исследования и пропаганда Холокоста начались в 1980-х годах; Я давно ценю работу таких учреждений, как @yadvashem. Кропотливые и бесценные исследования “Яд-Вашем” в немалой степени обусловлены его профессионализмом и независимостью”.



Вмешалась также Катарина фон Шнурбейн, координатор Европейского Союза по борьбе с антисемитизмом.



“Всемирный центр Холокоста @yadvashem является ключевым партнером Европейского Союза, когда дело доходит до исследования Холокоста”, – говорится в ее твите. “Его опыт и независимость его руководства имеют важное значение во времена искажения Холокоста и попыток политизировать память о Холокосте”.