



Российские десантники: украинцы применяли против нас тайные ракеты

Российские десантники после вывода ВС РФ из Херсона рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни США, ни европейские союзники.



В большом интервью корреспонденту канала Readovka, бойцы рассказали, что "неопознанная ракета" (точнее, её обломки) были обнаружены случайно:

"Укробоевики ударили по одной из наших машин, на тот момент, по счастливой случайности, пустой, — рассказывает на видео боец с позывным "Сельмаш". — Обломки ракеты после собрали, сфотографировали, как положено. Вот только не смогли понять, что это была за ракета. Даже экспертов она в тупик поставила. Нигде и никогда не говорили о таких ракетах, об их применении, об их поставках".



По словам бойца, подобных боеприпасов нет и никогда не было ни в каких списках поставляемого Украине союзниками оружия.

"Эти ракеты нигде не проходили. Их тайно поставляли, -говорит боевой товарищ "Сельмаша" Алексей. - У нас вскрылось".



