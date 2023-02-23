



Российские бриллианты привлекли внимание G7 и ЕС





Европейский Союз и страны G7 обсуждают пути отслеживания российских бриллиантов в мире. Об этом сообщает Bloomberg.



Ожидается, что страны Западной Европы могут ограничить торговлю российскими бриллиантами. Однако, что решение ЕС и G7 не является неизбежным, ведь процесс отслеживания бриллиантов на глобальном рынке чрезвычайно сложен. Предыдущие попытки ввести санкционные ограничения против сектора драгоценных камней русского происхождения потерпели крах.



Главная причина – сопротивление стран-импортеров. В частности, речь идет о Бельгии, являющейся мировым центром бриллиантовой промышленности. Бельгия выступила против этого шага, опасаясь, что это приведет к перемещению соответствующих операций в другое место, где отсутствует механизм отслеживания драгоценных камней.



Трейдеры подчеркивают, что для эффективности санкций необходимо создать механизм отслеживания пути драгоценных камней.



В настоящее время происхождение бриллиантов становится известным непосредственно на первом этапе цепочки снабжения. Этому способствует издание сертификата в рамках Кимберлийского процесса, главная цель которого – прекращение продаж кровавых бриллиантов, которые использовали для финансирования войн. Однако далее процесс отслеживания существенно осложняется.



Отделанные камни часто смешивают в торговых домах. Более того, оригинальный сертификат меняют на документы о так называемом "смешанном происхождении". Поэтому становится почти невозможно выяснить, где в конце концов продают бриллианты из России.



Тем не менее ожидается, что страны G7 могут выступить с соответствующим заявлением уже на следующей неделе, чтобы продолжить давление на Россию.



Напомним, что российский горнодобывающий гигант "Алроса" попал под американские санкции. Эта компания занимает треть общемирового объема торговли алмазами. В валютном эквиваленте речь идет о 80 миллиардах долларов. Однако это влияние этих санкций крайне ограничено из-за того, что торговля в целом сосредоточена на других рынках. К примеру, в Индии, которая продолжает активно сотрудничать с Россией в разных сферах.

