



Российские авто перестанут пропускать в еще одну страну ЕС

С воскресенья, 16 сентября, Польша, присоединившись к ряду стран, тоже запретит въезд авто на российских номерах.



Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.



"После публикации директив Европейской Комиссии о запрете въезда автомобилей, зарегистрированных в России, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", - сообщил Каминский.



Таким образом, Польша присоединится к аналогичным мерам, введенным Эстонией, Литвой, Латвией и Финляндией. При попытке въехать на территорию одной из указанных стран, автомобиль на российских номерах будет конфискован.