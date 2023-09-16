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Российские авто перестанут пропускать в еще одну страну ЕС
16.09.2023 16:04 Алина Груднева

Российские авто перестанут пропускать в еще одну страну ЕС

С воскресенья, 16 сентября, Польша, присоединившись к ряду стран, тоже запретит въезд авто на российских номерах.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.

"После публикации директив Европейской Комиссии о запрете въезда автомобилей, зарегистрированных в России, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", - сообщил Каминский.

Таким образом, Польша присоединится к аналогичным мерам, введенным Эстонией, Литвой, Латвией и Финляндией. При попытке въехать на территорию одной из указанных стран, автомобиль на российских номерах будет конфискован.

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