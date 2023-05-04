



Российские авиакомпании массово отменяют внутренние рейсы

На фоне вторжения в Украину агрессор в 2023 году урезал дотации российским авиакомпаниям на региональные полеты с 9 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей, объяснив такое сокращение дефицитом бюджета.



Из-за сокращения государственной поддержки российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы, сообщают российские "Известия".



Наибольшее число не попавших в программу господдержки маршрутов пролегают в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.



На данный момент уже отменены полетные программы по маршрутам Кемерово – Чита и Нижний Новгород – Петрозаводск. От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск отказалась авиакомпания "Россия".



Российское Министерство транспорта уже заявило о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15-30% в связи со снижением субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года.



В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов.

Европейские страны, а также США, Канада и ряд других остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

