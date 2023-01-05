



Российская власть планирует слияние регионов

Одним из главных вопросов внутриполитической повестки 2023 года может стать укрупнение регионов России. Ожидается, что окончательное решение будет принято в первом квартале года. Основной мотив для такого решения – ухудшающаяся ситуация в экономике. Предполагается, что более крупным регионам будет легче справляться с трудностями.



"Нам 85 регионов не нужно, – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. “У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы".



В качестве очевидного примера "лишнего" субъекта Федерации вице-премьер привел Еврейскую автономную область: "Вот я ей не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат". Вице-премьер Марат Хуснуллин мотивирует необходимость слияния регионов упрощением администрирования, а вице-премьер Антон Силуанов – выравниванием бюджетной обеспеченности.



Высказывается на эту тему и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года и планам на будущий, на вопрос о перспективах регионального укрупнения она ответила так: "Целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать нельзя".

Однако, Матвиенко сделала оговорку: "Это должно не идти с высоких кабинетов вниз. Понимание такое должно родиться в самих субъектах, у самих людей. С людьми надо работать, надо объединять, надо аргументировать".



В том же духе высказывается и пресс-секретарь президента Песков: "Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов".

По прогнозам аналитического центра "Акценты", Ивановская, Костромская, Брянская, Орловская и ряд других субъектов ЦФО, вероятно, доживают свои последние месяцы в качестве политических субъектов.



Всю южную часть ЦФО от Белгорода до Тамбова могут объединить вокруг Воронежа. Столицей для Брянской и Смоленской областей может стать Калуга. Ивановскую и Костромскую, а также Владимирскую и Тверскую области, вероятно, сольют со столицей в Ярославле".



"Это не решит никаких проблем, лишь создаст новые”, – считает политолог Александр Кынев. “Объединение регионов усложняет и ухудшает управление, ведет к деградации территорий. Все территории, которые утратили статус субъекта, резко потеряли в качестве жизни”.



“Сейчас и так массовая депрессия и фрустрация, и пугать людей новые проблемами было бы абсолютным безумием. Это вызовет массовое недовольство и конфликты", – заключает эксперт.