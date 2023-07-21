



Российская пропаганда снова наступает. У Нетаниягу молчат

Пока премьер-министр Нетаниягу и коалиция заняты переключением внимания СМИ на беспорядки, протесты и резервистов-отказников, внешние угрозы для Израиля никуда не делись.



Не только "Хизбалла", которая, по оценкам политического руководства, чувствует себя вновь смелой в свете израильских разногласий, вызванных судебной реформой. Есть и старые-новые соперники, которые бьют по израильскому обществу, когда оно слабо.



Например, в последнее время в социальных сетях появилось явление ботов, распространяющих пророссийскую пропаганду на иврите. Обычно это делается для того, чтобы убедить израильскую общественность не поддерживать Украину, но не всегда. Израильские официальные лица считают, что это российская кампания, проводимая по заказу Кремля. Как и в лучших традициях российских кампаний в США во время и после выборов 2016 года, в результате которых к власти пришел Трамп, в последние несколько недель российские попытки влияния направлены на каждую рану в израильском обществе, на каждый вопрос, вызывающий острые разногласия.



Представители служб безопасности в последние несколько недель начали предупреждать о распространении этих кампаний, нацеленных на усиление внутриизраильских расколов. Представители разведки не ограничились этим.



Необычным шагом стало то, что представители израильской разведки недавно передали сотрудникам российской разведки решительное послание с требованием прекратить кампанию в социальных сетях, направленную против израильских граждан.



Это уже второй случай передачи подобного послания между представителями израильских и российских спецслужб. Первый раз это было перед последними выборами, когда россиян попросили не вмешиваться.



Политическое руководство, кстати, молчит. Оно занято другими вопросами.

