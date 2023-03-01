



Российская пропаганда пошла по кругу: снова заявили о "грязной бомбе" из Киева

Россия обвиняет Украину в якобы подготовке провокаций с применением "грязной бомбы". В то же время, никаких доказательств, как всегда, не было предоставлено. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



Россия в очередной раз обвиняет Украину в подготовке провокации с "использованием опасных радиоактивных материалов".



По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, в Черноморский порт прибыл якобы "контейнер с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой". Также 19 февраля такой груз прибыл и в Одессу. Речь идет о "веществе Калифорний-252".



Как всегда, в привычной манере для России никаких доказательств предоставлено не было.



"Заявление России о том, что Украина получила радиологические материалы для осуществления "провокации", является фейковой новостью. Украина строго соблюдает обязательства по нераспространению ядерного оружия. Пусть вас не вводит в заблуждение учебник российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - пишет Николенко в Twitter.