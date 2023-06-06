



Российская армия планирует уничтожить артиллерией город Шебекино

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявляет, что российская армия планирует артиллерией уничтожить город Шебекино в Белгородской области.



Об этом говорится в перехвате разговора местных жителей, опубликованном ГУР.



В сообщении отмечается, что "теряя контроль над ситуацией в регионе, режим Путина может прибегнуть к масштабным провокациям".



"Да такая информация пришла, ну 50 на 50, как сказали, наши п**арасы собираются сдать Шебекино... Выходит, их (российских добровольцев - ред.) хотят запустить в город, а потом артой раз**шить весь город наш... Заберите все ценное из дома... Я предупредил, то, что есть информация, я говорю", - говорится в перехваченном телефонном разговоре.



Как Mignews.ua, 5 июня российские военные повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области.