



Российская агрессия в Сирии может привести к конфликту с Израилем

Командующий ВВС США на Ближнем Востоке заявил, что “вопиющая российская агрессия” в отношении американских сил в сирийском небе может привести к аналогичным действиям против израильских сил и “безусловно вызывает озабоченность” у Пентагона. Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командующий авиационным компонентом объединенных сил Центрального командования США, 21 июня во время брифинга с журналистами выразил тревогу по поводу все более опасного поведения российских пилотов.



Пилоты проникли в обозначенное воздушное пространство США над Сирией и провели маневры, повышающие вероятность прямого конфликта с Силами США, находящимися в Сирии для контроля и ликвидации остатков Исламского государства.



“Мы, безусловно, думаем о наших взаимодействиях с русскими в Сирии в контексте продолжающегося конфликта на Украине. С моей точки зрения, российские ВВС действуют в Сирии более агрессивно, чтобы компенсировать вывод сил и средств из Сирии, чтобы поддержать войну в Украине”, — сказал Гринкевич.



Командующий предположил, что Россия, являющаяся основным покровителем Башара Асада, становится все более обязанной Ирану за предоставление БПЛА, используемых российскими войсками в Украине. Он заявил, что “вопиющая российская агрессия” в отношении американских сил в сирийском небе может привести к аналогичным действиям против израильских сил и “безусловно вызывает озабоченность” у Пентагона.



Иран закрепился в Сирии и использует его в качестве базы для импорта и транспортировки грузов для своих антиизраильских марионеток по всему региону, в том числе для “Хизбаллы” в соседнем Ливане. Углубление израильской помощи и поддержки Украины уже стало источником высокой напряженности в израильско-российских отношениях. По мнению генерала-лейтенанта, под давлением Ирана Россия может ограничить свободу действий над израильских операций в Сирии.



По словам Гринкевича, еще предстоит выяснить, как отношения с Ираном повлияют на отношения России с Израилем.



“Конечно, израильтяне имеют полное право действовать в свою защиту, и у Соединенных Штатов есть железная приверженность защите Израиля, и это будет продолжаться”, – заявил он.



По словам Гринкевича Тегеран хочет, чтобы коалиция, выступающая против ИГИЛ, покинула Сирию, чтобы ”связанные с Ираном группировки перебрасывали оружие через Сирию в своих собственных целях”, в том числе для угроз Израилю.



“Растущие отношения между Ираном и Россией окажут большое влияние на то, как именно Иран будет смягчать или не смягчать свое поведение в Сирии”, – уверен он. “Любой режим, который больше озабочен продвижением летальной помощи, чем заботой о собственном народе, по самой своей природе будет продолжать разжигать нестабильность”.



“Им нужна эта нестабильность, чтобы иметь что-то, против чего можно сплотить свой народ, чтобы сохранить свою незаконную власть”, – заключил Гринкевич.

